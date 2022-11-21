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13 часов назад

Капитальный ремонт дома 1956 года постройки завершился в Замоскворечье

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Специалисты завершили капитальный ремонт дома № 10, строение 3, на улице Бахрушина, который был построен в 1956 году. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта (ФКР) Москвы Владимир Кожиченков в понедельник, 21 ноября.

Капитальный ремонт дома 1956 года завершился в Замоскворечье
Фото: Пресс-службаПресс-служба

— Работу по обновлению фасада для удобства разделили на несколько этапов. Сначала расчистили плоскости, заделали трещины в кирпичной кладке и обработали антигрибковым раствором те места, что необходимо. Затем занялись бережным сохранением декоративных элементов. Специалисты применяли самые передовые технологии для того, чтобы с максимальной точностью восстановить убранство дома, — рассказал он.

В рамках второго этапа рабочие нанесли новый слой краски, а после этого на фасаде были произведены работы по устройству плиточного покрытия цоколя здания, ремонту откосов и замене водосточных труб. Также были отремонтированы входные группы и установлены новые двери в подъездах.

Еще один капитальный ремонт завершился недавно в Бибиреве, где специалисты обновили дом 1976 года постройки.

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