Капитальный ремонт дома 1956 года завершился в Замоскворечье

— Работу по обновлению фасада для удобства разделили на несколько этапов. Сначала расчистили плоскости, заделали трещины в кирпичной кладке и обработали антигрибковым раствором те места, что необходимо. Затем занялись бережным сохранением декоративных элементов. Специалисты применяли самые передовые технологии для того, чтобы с максимальной точностью восстановить убранство дома, — рассказал он.