Собянин рассказал о преображении одной из крупнейших магистралей Москвы

«Сделали улицу удобнее для пешеходов и пассажиров городского транспорта, так как в разных местах магистрали можно воспользоваться МЦД, МЦК, метро, автобусами и трамваем. Установили 36 современных остановок с USB-портами, табло прибытия и картами, обновили тротуары и освещение», — отчитался градоначальник. Он добавил, что в числе оставшихся задач — высадка в районе шоссе деревьев и