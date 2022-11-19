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19 ноября

Возле станции метро "Некрасовка" завершилось благоустройство

Москва24

Возле станции метро "Некрасовка" на юго-востоке столицы завершились работы по благоустройству, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Возле станции метро "Некрасовка" завершилось благоустройство
Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Он рассказал, что ранее около станции уже благоустроили прилегающую территорию, но район развивается, и сейчас там строятся торгово-развлекательный центр, транспортно-пересадочный узел “Некрасовка”, сквер и подземные пешеходные переходы.

"В связи с этим появилась необходимость привести в порядок участок улицы Покровской от Проектируемого проезда № 598 до Рождественской улицы", – пояснил заммэра.

Все коммуникации убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства. Бирюков рассказал, что перед городскими службами стояла задача сделать территорию удобной для местных жителей, поэтому здесь привели в порядок тротуары, создали удобные пешеходные маршруты с лавочками, заменили асфальт на проезжей части и обновили газон.

Пространство теперь освещают свыше 30 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками. На наземных пешеходных переходах появились четыре опоры контрастного освещения, делающих дорожную разметку и человека на ней заметнее в темное время суток.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о создании нового парка площадью 4,3 гектара в составе ТПУ "Некрасовка". На главной аллее парка появятся фонтан и амфитеатр. На территории высадят примерно 22 тысячи деревьев и кустарников, адаптированных для климата средней полосы России.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что специалисты при создании парка придерживались принципов удобства, безопасности и экологичности. Так, для освещения используются энергосберегающие светильники, а фонтан оснащен интеллектуальной системой управления.

Новости Москвы,ЖКХ,Юрий Кравцов,Петр Бирюков,Андрей Бочкарев,
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