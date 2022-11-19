В Москве могут запустить сервис для расчета цен на квартиры

"Над задачей трудились 40 команд талантливых программистов из Москвы, Комсомольска-на-Амуре , Кирова , Перми , Самары и других городов России . Лучшим цифровым решением был признан проект команды IDEV из Кирова. Как отметили наши эксперты, сервис кировских программистов отличается высоким качеством, удобен в использовании и не только соответствует всем требованиям технического задания, но и содержит ряд интересных решений, расширяющих функционал сервиса. Победители конкурса получат грант в размере 1 млн рублей и возможность запустить пилотный проект с городом", - сказала министр правительства Москвы , руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева .

Отмечается, что призерами конкурса стали команды DeCODE из Комсомольска-на-Амуре с проектом сервиса SMETAVERSE и Spatial Band из Москвы с проектом Смета.ai. Они получат гранты в размере 600 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.

По словам главы Багреевой, конкурс "Лидеры цифровой трансформации" поддерживает молодых и одаренных IT-специалистов со всей страны. Благодаря ему талантливые программисты имеют возможность присоединиться к уникальному сообществу IT-профессионалов из России и других стран мира, поучаствовать в работе команды правительства Москвы и получить уникальный опыт создания полезных и эффективных цифровых решений для одного из крупнейших мегаполисов мира. В этом году "Лидеры цифровой трансформации" - это не только престижная премия в сфере информационных технологий, но еще и один из инструментов поддержки IT-отрасли.