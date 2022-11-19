В Москве сменился самый дорогой район

Самый дорогой по стоимости элитного жилья район сменился в старой Москве, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков компании «Метриум». С начала 2022 года лидером рейтинга была Якиманка, но по итогам октября Тверской район сместил ее на второе место.

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«Текущий год, несмотря на непростые внешние условия, стал динамичным с точки зрения обновления предложения высокобюджетных новостроек Москвы. В продаже появилось немало комплексов делюкс-класса с очень высоким уровнем цен. Это говорит о том, что девелоперы этих проектов уверенно смотрят в будущее и хорошо оценивают потенциал продаж таких комплексов», — заявил агентству директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

В октябре средняя цена «квадрата» в элитных новостройках Тверского района достигла 2,48 миллиона рублей, а стоимость аналогичного жилья на Якиманке составила 2,42 миллиона рублей. На третьей позиции в списке — Басманный район с 2,19 миллиона рублей.

Тверской район возглавил рейтинг впервые за 12 месяцев, сообщили специалисты «Метриум». Самое доступное элитное и делюкс-жилье, по данным экспертов, расположено в Дорогомилово, где средняя цена «квадрата» составляет сейчас 1,03 миллиона рублей.

Средняя цена квадратного метра в элитных новостройках по всей старой Москве в октябре составила 1,66 миллиона рублей. Это на 14 процентов превышает показатель годичной давности.