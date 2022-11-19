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18 ноября

В Москве построят рыбный завод

Мир24

В Можайском районе Москвы будет построен рыбный завод. Там будут производить свежемороженую, слабосоленую и копченую рыбу, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В Москве построят рыбный завод
Фото: Мир24Мир24

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, завод будет расположен в неиспользуемом здании в 3-м Дорогобужском переулке. Ранее оно было реконструировано с нарушениями и не эксплуатировалось долгое время.

На заводе будет выпускаться свежемороженая и слабосоленая рыба, а также продукция горячего и холодного копчения. Начало производства продукции ожидается к 2025 году. Предприятие предоставит 250 новых рабочих мест.

Кроме того в ТиНАО будет создан пищевой кластер общей площадью 160 гектаров, где будет выпускаться молочная и мясная продукция, сладости, напитки, зелень, упаковка и т.д. Первые корпуса начнут сдавать в аренду в 2025 году.

Напомним, ранее Сергей Собянин назвал срок начала сборки автомобилей на заводе «Москвич». Также в столице построят заводы по производству стройматериалов и кормов для животных.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Сергей Собянин,
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