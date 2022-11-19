В Москве построят рыбный завод

В Можайском районе Москвы будет построен рыбный завод. Там будут производить свежемороженую, слабосоленую и копченую рыбу, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Фото: Мир24 Мир24

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, завод будет расположен в неиспользуемом здании в 3-м Дорогобужском переулке. Ранее оно было реконструировано с нарушениями и не эксплуатировалось долгое время.

На заводе будет выпускаться свежемороженая и слабосоленая рыба, а также продукция горячего и холодного копчения. Начало производства продукции ожидается к 2025 году. Предприятие предоставит 250 новых рабочих мест.