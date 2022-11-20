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9 часов назад

Ликсутов поздравил работников транспорта Москвы с профессиональным праздником

Вечерняя Москваиещё 2

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов поздравил сотрудников московского транспорта с профессиональным праздником. Об этом в воскресенье, 20 ноября, сообщили в пресс-службе департамента.

Ликсутов поздравил работников транспорта Москвы с праздником
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Городской транспорт Москвы — надежный, быстрый, безопасный, современный и экологичный. С каждым годом мы становимся только лучше. Это заслуга наших сотрудников, которые делают все возможное, чтобы москвичи вовремя и с комфортом доезжали до дома, работы, учебы, к родным и близким, — заявил Ликсутов.

По его словам, на сегодняшний день в столице трудятся уже около 200 тысяч транспортных работников. Глава Дептранса поблагодарил их за службу и заботу о Москве и ее жителях, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Ликсутов сообщил, что в столице продлят акцию «Время ранних» вплоть до 31 марта 2023 года. По его словам, благодаря акции многие пассажиры стали ездить вне утреннего часа пик, в настоящее время ей каждый день пользуются более 100 тысяч человек.

11 ноября Ликсутов заявил, что за полгода на севере и северо-западе Москвы трамваями воспользовались 10 миллионов человек, что на один миллион больше показателя прошлого года. По его словам, с января этого года на 17 трамвайных маршрутах увеличилось число новых вагонов и сократились интервалы.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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