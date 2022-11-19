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19 ноября

Сергей Собянин рассказал о достаточном запасе прочности Москвы

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По словам градоначальника, столица вынесла мощный удар в санкционной войне.

Собянин рассказал о достаточном запасе прочности Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная с развитым малым бизнесом и, конечно, с высокопрофессиональными жителями, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — заявил он в интервью РИА Новости.

Мэр отметил, что «санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто её вводил, а не по нам в первую очередь».

«Вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Столица переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем», — уточнил Собянин.

Политик также назвал происходящее временем больших вызовов. По мнению градоначальника, это период «проверки солидарности общества».

Отвечая на вопрос о том, в чём состоит надежда в такое непростое время, мэр отметил, что «можно надеяться только на самих себя».

«Как классик сказал: «У России есть два друга, два союзника — это армия и флот», — резюмировал Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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