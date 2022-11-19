Собянин рассказал о достаточном запасе прочности Москвы

По словам градоначальника, столица вынесла мощный удар в санкционной войне.
«Это мощный город, мощная экономика, диверсифицированная с развитым малым бизнесом и, конечно, с высокопрофессиональными жителями, с хорошим образованием, работящими. Это миллионы людей. И я уверен, что у Москвы большой запас прочности», — заявил он в интервью РИА Новости.
Мэр отметил, что «санкционная война, скорее всего, ударила по тем, кто её вводил, а не по нам в первую очередь».
«Вы посмотрите на инфляцию, на рост цен, на проблемы с экономикой, с машиностроением, с крупными предприятиями, которые есть в Европе. Столица переживала многие кризисы, вызовы, всегда выходила победителем», — уточнил Собянин.
Политик также назвал происходящее временем больших вызовов. По мнению градоначальника, это период «проверки солидарности общества».
Отвечая на вопрос о том, в чём состоит надежда в такое непростое время, мэр отметил, что «можно надеяться только на самих себя».
«Как классик сказал: «У России есть два друга, два союзника — это армия и флот», — резюмировал Собянин.