В районе Садовнической набережной ограничат движение днем 20 ноября

Движение транспорта на участках Садовнической набережной и Садовнического пер. будет ограничено в дневные часы 20 ноября 2022 года из-за проведения киносъемок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 12:00 до 16:00 20 ноября на участках Садовнической набережной и Садовнического пер. будут вводиться краткосрочные перекрытия. Это связано с проведением киносъемок», - говорится в сообщении.

Как уточняется, краткосрочные перекрытия движения (до трех минут) введут на Садовнической набережной от д. 75 по Садовнической набережной до д. 80 по ул. Садовническая, а также в Садовническом пер. от д. 80 по ул. Садовническая до пересечения с Садовнической набережной.