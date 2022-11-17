В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
17 минут назад

Движение в районе Садовнической набережной ограничат днем 20 ноября из-за киносъемок

Агентство «Москва»

Движение транспорта на участках Садовнической набережной и Садовнического пер. будет ограничено в дневные часы 20 ноября 2022 года из-за проведения киносъемок, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В районе Садовнической набережной ограничат движение днем 20 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 12:00 до 16:00 20 ноября на участках Садовнической набережной и Садовнического пер. будут вводиться краткосрочные перекрытия. Это связано с проведением киносъемок», - говорится в сообщении.

Как уточняется, краткосрочные перекрытия движения (до трех минут) введут на Садовнической набережной от д. 75 по Садовнической набережной до д. 80 по ул. Садовническая, а также в Садовническом пер. от д. 80 по ул. Садовническая до пересечения с Садовнической набережной.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители