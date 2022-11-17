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41 минуту назад

Начались работы по оснежению склонов на Воробьевых горах для запуска кластера по зимним видам спорта

Агентство «Москва»

На Воробьевых горах стартовали работы по оснежению склонов в рамках подготовки к запуску кластера по зимним видам спорта, сообщила пресс-служба Московской канатной дороги.

Начались работы по оснежению склонов на Воробьевых горах
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОфициальный портал Мэра и Правительства Москвы

«В ночь на 17 ноября 2022 на склонах спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» начались работы по оснежению. Комплекс готовится к запуску кластера по зимним видам спорта», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря низким температурам минувшей ночью были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег. Уточняется, что для реализации запуска кластера необходимо более 70 тыс. куб. м снега.

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