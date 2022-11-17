Начались работы по оснежению склонов на Воробьевых горах

На Воробьевых горах стартовали работы по оснежению склонов в рамках подготовки к запуску кластера по зимним видам спорта, сообщила пресс-служба Московской канатной дороги.

«В ночь на 17 ноября 2022 на склонах спортивно-туристического комплекса «Воробьевы горы» начались работы по оснежению. Комплекс готовится к запуску кластера по зимним видам спорта», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что благодаря низким температурам минувшей ночью были запущены специальные снегогенераторы, которые смешивают воду с холодным воздухом и превращают ее в мельчайшие кристаллики льда, искусственный снег. Уточняется, что для реализации запуска кластера необходимо более 70 тыс. куб. м снега.