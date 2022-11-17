Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в четверг, 17 ноября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Столичная зима берет новые рубежи. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени — на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, минимальная температура воздуха опустилась до отметки минус 5,7 градуса (это на 0,3 градуса ниже, чем было вчера), — рассказал он.

В Московской области с начала наступления холодов температура воздуха впервые составила минус 12 градусов. Так, в Луховицах отмечалось до 12,7 градуса мороза, а Черустях — до 1,8 градуса, написал синоптик в своем Telegram-канале.