Более 230 тысяч москвичей проголосовали за формат новогодних праздников

Уже более 230 тысяч человек приняли участие в голосовании за формат новогодних праздников в Москве на портале "Активный гражданин".
Среди вариантов — возможность сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а сэкономленные средства направить на поддержку участников специальной военной операции.
Москвичи могут проголосовать за то, чтобы мероприятия проводились, как и в предыдущие годы, а вырученные средства были направлены на поддержку специальной военной операции.
Есть также вариант, подразумевающий полную отмену праздничных мероприятий и украшения столицы. Голосование проводится на портале "Активный гражданин".
Ранее Сергей Собянин заявил, что бюджет столицы получит в разы больше денег, если проведет новогодние мероприятия, чем сэкономит при отказе от них.