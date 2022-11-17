Более 230 тысяч москвичей проголосовали за формат новогодних праздников

Уже более 230 тысяч человек приняли участие в голосовании за формат новогодних праздников в Москве на портале "Активный гражданин".

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Среди вариантов — возможность сделать новогоднее оформление города, но не проводить массовые концертные мероприятия, а сэкономленные средства направить на поддержку участников специальной военной операции.

Москвичи могут проголосовать за то, чтобы мероприятия проводились, как и в предыдущие годы, а вырученные средства были направлены на поддержку специальной военной операции.

Есть также вариант, подразумевающий полную отмену праздничных мероприятий и украшения столицы. Голосование проводится на портале "Активный гражданин".