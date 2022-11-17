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25 минут назад

Мэр Москвы объяснил причины закрытия больших участков линий метро

ТК «Звезда»

Мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы журналистов, дал объяснение закрытию большого участка на Замоскворецкой и других линиях московского метро. По словам главы столицы это необходимо для выполнения сложнейших работ глубоко под землей.

Мэр Москвы объяснил закрытие больших участков линий метро
Фото: Официальный сайт Мэра МосквыОфициальный сайт Мэра Москвы

«Когда проходим МЦК, или БКЛ, или радиальное направление, мы проходим через тысячи километров коммуникаций. Не сотни, тысячи километров», - подчеркнул он.

Именно поэтому на различных станциях время от времени появляются объявления о том, что работа того или иного участка временно приостанавливается. Иначе, по словам Собянина, провести ремонтные работы под этими линями невозможно.

«Мы проходим под этими линиями метро, прямо впритирочку, и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа. Ну, вы видите, она не на словах, а на деле реализуется» - отметил журналистам РИА Новости московский мэр.

Ранее сообщалось, что для проведения ремонтных работ с 12 ноября будет закрыт участок Замоскворецкой линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово». Согласно сообщению, ремонтные работы продлятся полгода.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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