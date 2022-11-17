Обороты магазинов в период большой распродажи выросли на 35%

Среднесуточный оборот розничной торговли в Москве увеличился на 34,8% и достиг 22,3 млрд рублей в период большой распродажи, объявленной ретейлерами 11-13 ноября. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов .

"Среднесуточный оборот за три дня большой распродажи в Москве вырос сразу на 34,8%. Если в октябре он находился в пределах 16,5 млрд рублей в сутки, то за период 11-13 ноября составил уже 22,3 млрд рублей. Значительнее всего увеличились продажи аудио- и видеотехники - сразу на 75%, до 993 млн рублей", - сказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития, также в эти дни значительно увеличили среднесуточный оборот магазины косметики и парфюмерии - до 631 млн рублей (на 44%). Среднесуточная выручка магазинов одежды выросла до 1,1 млрд рублей (на 38%), а обуви - до 285,6 млн рублей (на 52%). Предприятия, торгующие компьютерами и периферией, нарастили среднесуточный оборот до 170,8 млн рублей (на 22%), магазины мебели и освещения - до 1,46 млрд рублей (на 19%).