В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

В Москве обороты магазинов в период большой распродажи выросли почти на 35%

ТАССиещё 2

Среднесуточный оборот розничной торговли в Москве увеличился на 34,8% и достиг 22,3 млрд рублей в период большой распродажи, объявленной ретейлерами 11-13 ноября. Об этом сообщил журналистам в четверг заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Обороты магазинов в период большой распродажи выросли на 35%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Среднесуточный оборот за три дня большой распродажи в Москве вырос сразу на 34,8%. Если в октябре он находился в пределах 16,5 млрд рублей в сутки, то за период 11-13 ноября составил уже 22,3 млрд рублей. Значительнее всего увеличились продажи аудио- и видеотехники - сразу на 75%, до 993 млн рублей", - сказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития, также в эти дни значительно увеличили среднесуточный оборот магазины косметики и парфюмерии - до 631 млн рублей (на 44%). Среднесуточная выручка магазинов одежды выросла до 1,1 млрд рублей (на 38%), а обуви - до 285,6 млн рублей (на 52%). Предприятия, торгующие компьютерами и периферией, нарастили среднесуточный оборот до 170,8 млн рублей (на 22%), магазины мебели и освещения - до 1,46 млрд рублей (на 19%).

В количественном выражении больше всего покупок жители Москвы совершили в обувных и косметических магазинах - среднее число чеков там за 11-13 ноября выросло на 38% к среднему уровню октября.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители