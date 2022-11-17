Московских пенсионеров решили обучить компьютерной грамотности

«Для удобства участников на сайте “Школы гаджет”, помимо самих тестов, также размещены тематические видеоуроки. И главное, мы даем возможность обучаться не в одиночку, а вместе. Те, кто в чем-то разобрался, помогают другим. Ведь наши клубы долголетия в первую очередь созданы для общения, совместных занятий любимым делом, социализации», — цитирует сайт руководителя сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елену Громову.