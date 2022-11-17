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56 минут назад

Московских пенсионеров решили обучить компьютерной грамотности

Мослента

Обучить компьютерной грамотности столичных пенсионеров решили в центрах московского долголетия, сообщает официальный сайт мэра города. Для этих целей разработана платформа «Школа гаджет», на которой обучающиеся смогут проверить свои знания.

Московских пенсионеров решили обучить компьютерной грамотности
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Для удобства участников на сайте “Школы гаджет”, помимо самих тестов, также размещены тематические видеоуроки. И главное, мы даем возможность обучаться не в одиночку, а вместе. Те, кто в чем-то разобрался, помогают другим. Ведь наши клубы долголетия в первую очередь созданы для общения, совместных занятий любимым делом, социализации», — цитирует сайт руководителя сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елену Громову.

Курс рассчитан на людей с разным уровнем подготовки: начальным, углубленным и продвинутым. За время обучения пенсионеры смогут заработать до 100 баллов и обменять их на сертификаты и призы. Занятия начинаются в среду,16 ноября, а выпускной пройдет летом.

Ранее эксперт поддержал решение депутатов сохранить соцнаправленность бюджета Москвы. В 2023 году продолжится реализация популярной у москвичей старшего возраста программы «Московское долголетие».

Новости Москвы,Елена Громова,
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