Фестиваль архивных фильмов открылся в кинотеатре "Иллюзион"

Торжественная церемония открытия II Московского международного фестиваля архивных фильмов состоялась в кинотеатре "Иллюзион" в среду. Гостей вечера приветствовали директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко и глава Госфильмофонда России Александр Павлов, передает корреспондент ТАСС.
"Для нас большая честь в Министерстве культуры поддерживать этот фестиваль, потому что он честный, искренний, он про профессию, про индустрию. <…> Нас с вами ждут невероятные несколько дней настоящего кино. Я хочу пожелать всем нам новых открытий в просмотре этих фильмов, потому что любой фильм, даже самый известный, можно пересматривать много-много раз и находить в нем много нового и интересного. Давайте вместе открывать для себя новое и интересное", - обратился Давиденко к собравшимся со сцены.
Давиденко также зачитал приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой, которая отметила, что гостям фестиваля откроются уникальные архивные находки и малоизвестные прежде фильмы.
"На протяжении более 20 лет Госфильмофонд России ежегодно представлял свою коллекцию киноведам, показывая архивное кино на фестивале "Белые столбы". Вот уже второй год жемчужины коллекции демонстрируются в кинотеатрах Москвы. <…> Уверена, что фестиваль будет чрезвычайно интересен не только для профессионального сообщества киноведов и архивистов в области кино, но и для самой широкой аудитории", - зачитал он обращение министра.
Официально открыл смотр глава Госфильмофонда России.
"Я очень рад, что сегодня у нас полный зал. Мы любим кино, мы ценим кино и, конечно, мы благодарны всей команде, которая работала над II Московским международным фестивалем архивных фильмов", - сказал Павлов.
По его словам, на кинофестивале зрителей ожидают 118 фильмов, а также более 10 лекций, которые проведут сотрудники ГФФ, кинокритики и киноведы.
Фестиваль архивных фильмов открылся показом двух лент - "Миражей" Петра Чардынина и "Танцовщица Шивы" Альбера Капеллани. Ранее в Госфильмофонде отметили, что программа фестиваля этого года будет интересна как профессиональному сообществу, так и любителям архивного кино.
"В дальнейшем мы будем также находить, анализировать и представлять действительно те фильмы, которые имеют бесценное достояние, москвичи и жители нашей страны смогут первыми увидеть эти картины", - сказал Павлов.
Помимо основной программы "Реставрации и находки", на фестивале пройдут авторские циклы, собранные ведущими искусствоведами Госфильмофонда и историками кино. Большинство показов пройдут с пленки. Сеансы пройдут в кинотеатре "Иллюзион", кинозале Государственной Третьяковской галереи, кинотеатре "Пионер" и Музее кино.