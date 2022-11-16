Фестиваль архивных фильмов открылся в кинотеатре "Иллюзион"

"Для нас большая честь в Министерстве культуры поддерживать этот фестиваль, потому что он честный, искренний, он про профессию, про индустрию. <…> Нас с вами ждут невероятные несколько дней настоящего кино. Я хочу пожелать всем нам новых открытий в просмотре этих фильмов, потому что любой фильм, даже самый известный, можно пересматривать много-много раз и находить в нем много нового и интересного. Давайте вместе открывать для себя новое и интересное", - обратился Давиденко к собравшимся со сцены.