Пожар на площади 500 кв. м произошел на складе пиломатериалов на Рублевском шоссе

Склад пиломатериалов загорелся на Рублевском шоссе на общей площади 500 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Рублевское шоссе, д. 151, корп. 2 - пожар на складе пиломатериалов. Горит ангар площадью 300 кв. м и складированные рядом штабеля досок площадью 200 кв. м», - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что есть угроза перехода огня на соседний ангар.