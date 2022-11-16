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19 часов назад

Пожар на площади 500 кв. м произошел на складе пиломатериалов на Рублевском шоссе

Агентство «Москва»иещё 2

Склад пиломатериалов загорелся на Рублевском шоссе на общей площади 500 кв. м. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«Рублевское шоссе, д. 151, корп. 2 - пожар на складе пиломатериалов. Горит ангар площадью 300 кв. м и складированные рядом штабеля досок площадью 200 кв. м», - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что есть угроза перехода огня на соседний ангар.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.

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