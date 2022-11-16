100 тыс. москвичей проголосовали за формат празднования Нового года

Менее чем за сутки 100 тыс. горожан приняли участие в голосовании, посвященном формату празднования Нового года в Москве, на портале «Активный гражданин». Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».
«На голосование в проекте «Активный гражданин» вынесен вопрос «На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?». Пользователи могут выбрать один из трех вариантов ответа. В голосовании уже поучаствовали 100 тыс. москвичей. На данный момент большинство участников считают, что нужно украсить город к праздникам, но массовые концертные мероприятия проводить не стоит. Такой вариант ответа поддержали 54% проголосовавших», - говорится в материале.
Как уточняется, голосование продолжается, оно доступно на сайте и в приложении «Активного гражданина». Принять участие в нем могут авторизованные пользователи mos.ru.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге предложил москвичам решить, в каком формате Москва встретит Новый год и Рождество, с помощью голосования в проекте «Активный гражданин».