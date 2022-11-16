100 тыс. москвичей проголосовали за формат празднования Нового года

«На голосование в проекте «Активный гражданин» вынесен вопрос «На ваш взгляд, как город должен праздновать Новый год?». Пользователи могут выбрать один из трех вариантов ответа. В голосовании уже поучаствовали 100 тыс. москвичей. На данный момент большинство участников считают, что нужно украсить город к праздникам, но массовые концертные мероприятия проводить не стоит. Такой вариант ответа поддержали 54% проголосовавших», - говорится в материале.