Около Музея Победы пройдет 50-я вахта Почетного караула

Возле Музея Победы 17 ноября состоится юбилейная, 50-я с начала учебного года, вахта почетного караула у Вечного огня, на пост № 1 встанут 25 восьмиклассников столичной школы № 1636. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 16 ноября, сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Сергей Киселев / АГН Москва

— Наша школа традиционно принимает участие в проекте «День кадетского класса в Музее Победы». Для ребят это большая честь, — заявил офицер — воспитатель кадетского класса Александр Суворов.

По его словам, школьники специально готовились к такому важному событию последние несколько месяцев. Они занимались строевой подготовкой, отработкой церемониального шага и учили устав.

Мероприятие начнется в 10:00 с торжественного возложения цветов к Вечному огню. После этого на пост заступит первая смена часовых, а караул будет меняться каждые 20 минут.