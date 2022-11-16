Москва направит доходы от новогодних мероприятий на поддержу спецоперации

Доходы, которые столица получит от проведения новогодних мероприятий, будут кратно больше, чем экономия при отказе от их проведения, сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По его словам, вырученные средства направят в поддержку спецоперации на Украине. При этом, как подчеркнул мэр, решение о проведении праздничных мероприятий в Москве будут принимать жители города.

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"Новый год, Рождество – это праздники, которые вселяют в людей надежду, дают вдохновение, что важно как для детей, так и для взрослых. Поэтому так сказать однозначно, что мы находимся в сложной ситуации, страна, по сути дела, воюет, и поэтому все праздники надо отменить, на мой взгляд, это не так. Но тем не менее люди должны сами определиться", – сказал мэр.

Он также напомнил, что во время ограничения мероприятий из-за пандемии коронавируса доход малого и среднего бизнеса упал до 20–30%, фиксировалось разорение всей системы услуг. Помимо этого, Собянин подчеркнул, что праздники в Москве не отменяли даже в самые сложные времена.

"Россия переживала разные периоды, и во Вторую мировую войну, в 41-м году, когда половина европейской части была занята немецкими войсками, когда полчища стояли практически под Москвой, когда гибли миллионы людей, уничтожались целые города – тогда было принято решение, что вопреки всему, вопреки врагу, вопреки пессимистическим настроениям, вопреки всему все-таки Новый год праздновать достойно", – сказал Собянин.

Он призвал подумать о том, как поздравить бойцов на передовой, оказать внимание семьям мобилизованных, а также подумать о тех, кто работает в оборонно-промышленном комплексе, создать им особые условия, посетить раненых в госпитале.

Также Собянин высказался по поводу украшений города. Он обратил внимание на то, что в Европе без всяких решений темно и депрессивно.

"Мы что, хотим в солидарность им у себя это сделать? Зачем, кому это надо? Это, знаете, псевдопатриотизм. Надо сделать так, чтобы нормально отмечались те традиции, к которым они привыкли, чтобы у людей было нормальное настроение, и чтобы они завтра пошли работать на благо страны и на победу", – добавил градоначальник.