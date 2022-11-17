В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

В Москве выставили на торги помещения Киностудии имени Горького

РИА Недвижимостьиещё 1

Киностудия имени Горького выставила на торги нежилые помещения общей площадью 16,6 тысячи квадратных метров возле станции метро "Аэропорт" на Ленинградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

В Москве выставили на торги помещения Киностудии имени Горького
Фото:  Flickr / jaime.silva Flickr / jaime.silva

Начальная цена лота - 1,2 миллиарда рублей. Торги назначены на 2 декабря, заявки на участие в них принимаются до 28 ноября, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, часть помещений (6,9 тысячи "квадратов") занимает почти целиком трехэтажное нежилое здание, еще 9,3 тысячи "квадратов" - около половины шестиэтажного нежилого здания. Также продается двухэтажное здание электроподстанции (411 "квадратов").

Помещения находятся в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт. Больше половины площадей сданы различным арендаторам, добавляется в пресс-релизе РАД.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители