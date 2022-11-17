В Москве выставили на торги помещения Киностудии имени Горького

Киностудия имени Горького выставила на торги нежилые помещения общей площадью 16,6 тысячи квадратных метров возле станции метро "Аэропорт" на Ленинградском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД).

Фото: Flickr / jaime.silva Flickr / jaime.silva

Начальная цена лота - 1,2 миллиарда рублей. Торги назначены на 2 декабря, заявки на участие в них принимаются до 28 ноября, говорится в сообщении.

Как указывается в нем, часть помещений (6,9 тысячи "квадратов") занимает почти целиком трехэтажное нежилое здание, еще 9,3 тысячи "квадратов" - около половины шестиэтажного нежилого здания. Также продается двухэтажное здание электроподстанции (411 "квадратов").