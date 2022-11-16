Обитатели Московского зоопарка встретили первый снег в столице

Обитатели Московского зоопарка обрадовались первому снегу в столице. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада в среду, 16 ноября.

Фото: Telegram / Московский зоопарк Telegram / Московский зоопарк

— Панды бегали и играли, хищные птицы распушили перышки, волки и рыси вдохнули свежий зимний воздух и почувствовали себя очень комфортно. Все эти животные хорошо приспособлены к снегу и низким температурам, — говорится в сообщении.

У всех животных имеются внутренний вольеры, гнезда, а также теплые подстилки из соломы, однако первый снег они решили встретить на свежем воздухе, говорится в Telеgram-канале столичного зоопарка.

Накануне в столице началась метеорологическая зима. По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, выпавший в Москве снег уже не растает и сохранится до весны.