В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
12 минут назад

Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел максимальный уровень безопасности

Агентство «Москва»

Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел третий, максимальный уровень безопасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.

Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел максимальный уровень безопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» в АО «Международный аэропорт «Внуково» установлен третий уровень безопасности. В аэропорту Внуково предпринимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности в полном объеме. Досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме, в работе с пассажирами изменений нет», - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что аэропорт Внуково работает в штатном режиме.

Ранее «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) сообщили о том, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Согласно документу, ведомство уведомило авиапредприятия, что им необходимо принять дополнительные меры безопасности.

Новости Москвы,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Ространснадзор,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители