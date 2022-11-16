Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел максимальный уровень безопасности

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» в АО «Международный аэропорт «Внуково» установлен третий уровень безопасности. В аэропорту Внуково предпринимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности в полном объеме. Досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме, в работе с пассажирами изменений нет», - сказали в пресс-службе.