Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел максимальный уровень безопасности

Аэропорт Внуково с 10 ноября ввел третий, максимальный уровень безопасности, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 29 декабря 2020 года №2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их объявления (установления)» в АО «Международный аэропорт «Внуково» установлен третий уровень безопасности. В аэропорту Внуково предпринимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности в полном объеме. Досмотровые мероприятия проводятся в усиленном режиме, в работе с пассажирами изменений нет», - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что аэропорт Внуково работает в штатном режиме.
Ранее «Известия» со ссылкой на письмо Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) сообщили о том, что в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково с 10 ноября впервые введен максимальный уровень угрозы совершения терактов. Согласно документу, ведомство уведомило авиапредприятия, что им необходимо принять дополнительные меры безопасности.