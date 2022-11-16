Москвичи могут пожаловаться на снег и гололед на портале «Наш город»

На портале «Наш город» открылись новые темы, в которых жители столицы могут сообщить о проблемах, возникших на фоне снега и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе портала в среду, 16 ноября.

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— На портале «Наш город» появились традиционные зимние темы. Теперь горожане могут сообщить о проблемах, типичных для холодных месяцев года. Речь идет о снеге и гололеде во дворе, обледеневших во дворе дорожках, кучах снега на обочинах дорог, неубранных сосульках, плохо отапливаемом подъезде и другом, — говорится в сообщении.

Всего для пользователей доступно 20 тем в восьми категориях. Так, москвичи могут сообщить об избыточном применение реагентов во дворе, холоде в подъезде, складировании загрязненного снега на газонах и так далее. Открытие «зимних» тем позволит горожанам контролировать сезонные работы в столице фактически в режиме онлайн.