Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

"Когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей, перед нами тоже встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу - и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой", - написал мэр.