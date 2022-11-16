Собянин предложил москвичам определить формат празднования Нового года

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам проголосовать на портале "Активный гражданин", в каком формате отметить новогодние праздники в городе.
"Начинаем готовиться к Новому году. Уверен, что закупать новые новогодние конструкции не надо. Но должны ли мы отказаться от праздника и не украшать город - решать вам. Предлагаю проголосовать на "Активном гражданине", - значится в среду в Telegram-канале "Сергей Собянин. Личный блог".
Непосредственно в своем блоге мэр выразил уверенность, что "не надо закупать новые новогодние конструкции, но в целом город должен быть украшен и приветлив".
"Чтобы у москвичей была возможность не только сидеть в домашних застольях, но и прогуляться по городу, пообщаться друг с другом. Зарядиться добрым новогодним и рождественским настроением", - пояснил он.
Собянин добавил, что "сегодня тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей Родины".
"Когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей, перед нами тоже встает выбор. Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу - и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой", - написал мэр.
Также он выразил предположение, что "все-таки не надо отменять новогодние мероприятия".
"Может, лучше считать не экономию на праздниках, а доходы от них - что позволит кратно больше направить на поддержку участников специальной военной операции. Может, не надо искусственными ограничениями добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей. Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов", - продолжил Собянин.
Мэр рассуждает, что "можно не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома".
"Сегодня из-за собственной безумной санкционной войны Европа погружается в темноту. Зачем нам делать то же самое? Из солидарности с европейцами?" - резюмировал Собянин.