Акция "Время ранних" в московском метро продлена. Как и где можно проехать со скидкой

Акция "Время ранних" в столичном метро продлена до 31 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Скидка до 50% на проезд действует по рабочим дням с открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Она распространяется на Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии, а также на Казанское направление железной дороги. Более чем за два года действия акции пассажиры сэкономили 700 миллионов рублей.
Акцией сейчас пользуются больше 100 тысяч человек. Самая загруженная "фиолетовая" ветка метро, отмечают в ведомстве, разгрузилась почти на 7%. Это равнозначно запуску двух дополнительных поездов в сторону центра.