Акция "Время ранних" в московском метро продлена. Как и где можно проехать со скидкой

Скидка до 50% на проезд действует по рабочим дням с открытия метрополитена до 7:15 и с 8:45 до 9:15. Она распространяется на Таганско-Краснопресненскую и Некрасовскую линии, а также на Казанское направление железной дороги. Более чем за два года действия акции пассажиры сэкономили 700 миллионов рублей.