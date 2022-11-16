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1 час назад

Новая парковка появится в Таганском районе

Национальная Служба Новостей

Право на размещение плоскостной парковки в центре столицы выставлено на торги. Об этом заявил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Новая парковка появится в Таганском районе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг» 13 декабря. Заявки на участие в нем принимаются до 9 декабря.

«На аукционе будет реализован участок в Таганском районе под размещение наземной стоянки на 30 машино-мест. На участке площадью 11 соток будут установлены электронный шлагбаум, ограждения, нанесена соответствующая разметка», – сообщил Иван Щербаков.

Участок располагается в жилом микрорайоне рядом с деловыми и торговыми объектами по адресу: улица Добровольческая, владение 18.

По словам Щербакова, договор с победителем торгов будет подписан на пять лет, размер ежегодной платы за право размещения некапитального объекта определится по итогам аукциона. По условиям договора стоянка должна быть организована в течение пяти месяцев с момента подписания договора.

Подробности и правила проведения аукционов можно узнать на инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

Новости Москвы,Иван Щербаков,
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