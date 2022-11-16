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1 час назад

Названы самые популярные имена новорожденных детей в Москве в этом году

Вечерняя Москваиещё 1

Наиболее популярными именами новорожденных детей в этом году в Москве стали Александр и София, их получили около двух тысяч мальчиков и порядка 2350 девочек соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ЗАГСа.

Названы самые популярные имена новорожденных детей в Москве в этом году
Фото: PexelsPexels

— Самыми популярными именами за 10 месяцев 2022 года остаются Александр — так назвали около двух тысяч мальчиков — и София (Софья) — имя получили около 2350 маленьких москвичек, — говорится в сообщении.

В тройку лидеров вошли Михаил и Максим, а также Мария и Анна. Кроме того, в этом году жители столицы давали своим детям и древнегреческие имена. Так, в столице родились Ахиллес, Аполлон и Одиссей. Один мальчик получил библейское имя Ной. Еще 11 детям дали скандинавские имена — Рагнар, Аксель и Тор, передает РИА Новости.

После рождения ребенка родителям требуется собрать для него документы. Они наделят новорожденного правами и позволят взрослым получить различные льготы. «Вечерняя Москва» разобралась, какие документы понадобятся родителям прежде всего и как их получить.

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