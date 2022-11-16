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1 час назад

Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в Москве

Москва24иещё 3

Прошедшая ночь в городе стала самой холодной с начала нынешней осени, к утру среды воздух остыл до -4 градусов, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

Самая холодная ночь с начала осени зафиксирована в Москве
Фото: Москва 24/Лидия ШиронинаМосква 24/Лидия Широнина

Представитель Метеобюро уточнил, что предыдущий минимум температуры в Москве отмечался 25 октября – -2,8 градуса.

По словам собеседника агентства, нынешний ноябрь в столице пока на 2,5–3 градуса теплее климатической нормы.

Ранее научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в четверг, 17 ноября, в столице прогнозируется первая в сезоне метель, при этом первый снегопад накроет город уже в ночь на среду, 16 ноября. По его словам, температура воздуха в Москве начнет постепенно падать начиная с 16 ноября. В среду также ожидается небольшая гололедица.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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