Москва объявит пять аукционов по развитию территорий до конца года

Еще пять городских территорий реорганизуют по программе комплексного развития, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По его словам, инвесторов для реализации проектов определят с помощью аукционов. Все объекты выставят на торги до конца года.

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Общий объем вложений в редевелопмент составит около 105 миллиардов рублей. В бюджет города каждый год будет поступать больше 5,2 миллиарда рублей. Эти проекты дадут городу около 16 тысяч новых рабочих мест.

Общая площадь участков превышает 85 гектаров. Две территории расположены на северо-востоке столицы, по одной – на севере, юге и востоке Москвы. Речь идет об участках бывших промзон Северянин в районе Ярославский, Вагоноремонт в Восточном Дегунине, Кусковская улица, владение 12, в Новогирееве, Алтуфьевское шоссе в Отрадном и Красный Строитель в районе Чертаново Южное.

Сейчас участки используются неэффективно: на них расположены склады, пункты приема металлолома, автостоянки и автосервисы. К редевелопменту планируют привлечь инвесторов по результатам аукционов, а правообладатели участков получат компенсацию в размере рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

В аукционах смогут принять участие и собственники территорий. Чаще всего так происходит, когда часть правообладателей хочет развивать территорию самостоятельно, а другая от этого отказывается либо собственники не могут договориться между собой о пути развития площадки.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, всего по проектам построят более 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости.

Ранее Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии трех бывших промзон. В их числе – Алтуфьевское шоссе, Вагоноремонт и Северянин. Сообщалось, что реорганизация территорий позволит возвести порядка 630 тысяч "квадратов" жилой и коммерческой недвижимости и создать примерно 8 тысяч новых рабочих мест.