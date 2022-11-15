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49 минут назад

Москвичей предупредили о первой метели в этом сезоне

Илья Родин

В столице в четверг, 17 ноября, ожидается первая метель в этом сезоне, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА «Новости».

Вильфанд уточнил, что в четверг ветер усилится до 15 метров в секунду, ожидается первая метель. Он добавил, что «это уже очевидный признак зимы».

В Москве и Подмосковье начался мощный снегопад, сообщает «Российская газета».

В центре столицы летят первые хлопья, в Волоколамске и Реутове сформировался полноценный снежный покров.

По данным синоптиков, снег в макрорегионе будет идти как минимум в течение двух дней. Прирост составит порядка пяти сантиметров.

Коммунальные службы активно готовятся к зимнему сезону. В частности, проведена первая противогололедная обработка дорог, дополняет «Вечерняя Москва».

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства подчеркнули, что подготовлено необходимое количество техники и бригад специалистов.

Новости Москвы,Видео,Роман Вильфанд,
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