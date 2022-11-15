Москвичи заступились за живущих в Аптекарском огороде котов

«На мой взгляд, сама позиция людей, поставивших перед собой цель избавиться от бездомных животных, поместив их в некий якобы приют, абсолютно бездумна. В московских муниципальных приютах всего 1000 мест! В то же время в Москве живет около ста тысяч бездомных кошек. И эта ниша постоянно пополняется, так как кошки выпадают из окон, сбегают, некоторых выбрасывают хозяева... Верить в то, что приюты смогут взять всех — это абсурд!» — заявила директор московского фонда.