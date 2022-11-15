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1 час назад

Москвичи заступились за живущих в Аптекарском огороде котов

Мослентаиещё 2

За живущих в Аптекарском огороде котов заступилась в беседе с «Мослентой» директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. По ее словам, сотрудники столичного учреждения уже не в первый раз обращаются за помощью в службу по отлову котов.

Москвичи заступились за живущих в Аптекарском огороде котов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На мой взгляд, сама позиция людей, поставивших перед собой цель избавиться от бездомных животных, поместив их в некий якобы приют, абсолютно бездумна. В московских муниципальных приютах всего 1000 мест! В то же время в Москве живет около ста тысяч бездомных кошек. И эта ниша постоянно пополняется, так как кошки выпадают из окон, сбегают, некоторых выбрасывают хозяева... Верить в то, что приюты смогут взять всех — это абсурд!» — заявила директор московского фонда.

Дмитриева добавила, что не спасут ситуацию и волонтеры, в домах которых тоже живет большое количество кошек.

«Всех кошек деть некуда. Это очень важно понять организации, на территории которой живут кошки. У нас нет никаких механизмов, кроме как стерилизовать животных и выпустить их в среду обитания», — сказала она.

Если бы сотрудники Аптекарского огорода обратились за помощью к Фонду или к волонтерскому сообществу, они бы получили хорошую и бесплатную помощь в организации отлова кошек, их стерилизации, возвращения обратно и создания точек кормления для них, подчеркнула Дмитриева.

Ранее директор Фонда защиты городских животных раскрыла подробности сотрудничества зоозащитников с программой реновации. Она отметила, что их взаимодействие продолжается уже несколько лет.

Новости Москвы,Екатерина Дмитриева,
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