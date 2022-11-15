Как помочь водоплавающим птицам, обитающим в зимний период в Москве

С наступлением холодов далеко не все перелетные птицы покидают российскую столицу. На территории Москвы обитают и живут тысячи водоплавающих птиц. Они чувствуют себя комфортно, находясь в этом городе. К тому же пернатые регулярно получают пищу от людей. Природный инстинкт по ее добыванию у ряда птиц утрачивается, в этой связи они остаются на своих местах.

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Прохождение зимовки таких птиц – важный вопрос, который стоит внимательно изучить для того, чтобы облегчить им жизнь. Речь идет, в частности, о кормлении пернатых. Зимовку водоплавающих птиц в центральном регионе России нельзя назвать характерным для природы явлением. Она предполагает наличие незамерзающих водоемов и хорошей кормовой базы.

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Мониторинг оставшихся на зимовку водоплавающих птиц в городе осуществляет Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. У граждан есть возможность оказать помощь в учете водоплавающих зимой, приняв участие во Всероссийской акции «Серая шейка». Такая программа уже позволила зафиксировать порядка 15 видов водных (водоплавающих) и околоводных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу города Москвы. Речь идет, в частности, о хохлатой чернети и обыкновенном гоголе.

Птицам удается адаптироваться к урбанизированной среде. Они также могут приспособиться к сильно измененным человеком условиям существования. Многие неравнодушные жители привыкли кормить птиц хлебом, однако стоит учесть, что это несет для них угрозу в связи с отсутствием в естественном рационе диких птиц подобной пищи. Пернатые насытятся такой едой, однако нужных питательных веществ они не получат. Им необходима пища для развития и нормальной жизнедеятельности, однако хлеб не входит в такую группу. До прихода морозов птицы не нуждаются в помощи людей, поскольку могут прокормиться естественными кормами. Подкормку птиц нужно начинать только при устойчивой отрицательной температуре и установлению ледяного покрова на водоеме, говорят в департаменте. Безопасной едой считается капуста (при положительных температурах - мелконарубленная), просо или специализированный корм для утиных. Благодаря наличию такого корма даже самые неблагоприятные условия не будут угрожать пернатым.

В Москве проводят культурно-просветительную работу и устанавливают стенды с рекомендациями по кормлению водоплавающих птиц. Важным нюансом является избыточное кормление птиц. Оно способно повлечь за собой образование дополнительной «экологической нагрузки» на водоем. Превышать минимальную потребность в еде запрещено. Это касается не только состава кормов, но и их объема.