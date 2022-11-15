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1 час назад

Раскрыта дата появления первых сугробов в Москве

Мослента

Первые сугробы высотой 2-5 сантиметров появятся в Москве к утру среды, 16 ноября. Дату прихода метеорологической зимы раскрыл ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, связанного с приближающимся с северо-запада циклоном. В такой ситуации регион ждет облачная погода, во второй половине дня пойдет снег, местами гололедица», — рассказал Леус о погоде во вторник, 15 ноября.

Температура воздуха будет держаться на уровне нуля градусов в Москве и от минус четырех до плюс одного градуса в Подмосковье. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. К вечеру вторника в городе начнет формироваться снежный покров.

«В среду снег постепенно прекратится, будет проглядывать солнце, но на дорогах скользко, а днем около 0-2 градусов», — сообщил синоптик.

Ранее стало известно о готовности коммунальных служб Москвы к зиме. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,
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