Раскрыта дата появления первых сугробов в Москве

«Столица будет ощущать влияние атмосферного фронта, связанного с приближающимся с северо-запада циклоном. В такой ситуации регион ждет облачная погода, во второй половине дня пойдет снег, местами гололедица», — рассказал Леус о погоде во вторник, 15 ноября.

Температура воздуха будет держаться на уровне нуля градусов в Москве и от минус четырех до плюс одного градуса в Подмосковье. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. К вечеру вторника в городе начнет формироваться снежный покров.