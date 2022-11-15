С 18 ноября в Москве заработает почта Деда Мороза

С 18 ноября в Москве начнет работать почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба московской усадьбы Деда Мороза.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации пресс-службы, с 18 ноября в Москве появятся специальные почтовые ящики. Всего 57 ящиков установят в 34 парках столицы. Они будут помечены надписью «Московская усадьба Деда Мороза». Также все ящики будут отмечены на картах 2GIS.

«Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном брендированном автобусе будет собирать письма и доставлять их в столичную резиденцию Зимнего Волшебника», — пояснили в пресс-службе.