В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
59 минут назад

С 18 ноября в Москве заработает почта Деда Мороза

Газета.Ruиещё 3

С 18 ноября в Москве начнет работать почта Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба московской усадьбы Деда Мороза.

С 18 ноября в Москве заработает почта Деда Мороза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации пресс-службы, с 18 ноября в Москве появятся специальные почтовые ящики. Всего 57 ящиков установят в 34 парках столицы. Они будут помечены надписью «Московская усадьба Деда Мороза». Также все ящики будут отмечены на картах 2GIS.

«Каждую неделю Снеговик-Почтовик на специальном брендированном автобусе будет собирать письма и доставлять их в столичную резиденцию Зимнего Волшебника», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Петербурге вырастут цены на вызов Деда Мороза и Снегурочки. По словам предпринимателя в event-сфере Дениса Поничева, праздничных мероприятий в этом году может быть меньше и заработок артистов может оказаться ниже ожидаемого.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители