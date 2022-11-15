Определен идеальный спальный район Москвы

Идеальный спальный район Москвы определили специалисты «РБК-Недвижимости». Редакция проанализировала динамику продаж в новостройках разных «спальников» столицы внутри МКАД, а затем наложила эти данные на рейтинг наиболее доступных районов города по цене одного квадратного метра на первичном рынке.

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«В топ-5 по обоим критериям попал только один район: Люблино. Статистика, собранная риелторами и агрегаторами объявлений, показала: москвичи рублем проголосовали за особенный статус этого района. Данные взяты не из нерепрезентативных интернет-опросов, а из реальных продаж компаний-застройщиков», — объяснили эксперты.

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Разбираясь, чем Люблино так сильно привлекло москвичей и чем новостройки этого района выделяются на фоне остальных, специалисты выявили несколько преимуществ «спальника».

Одно из них — транспортная доступность: Люблинская ветка метро очень удобно соединяет район с центром города. Второй плюс «спальника» — Люблинский парк. Это масштабная зеленая зона с прудами, силовыми тренажерами, теннисными кортами, двумя летними сценами, смотровой площадкой и собственной лодочной станцией. «Даже по высоким стандартам московских парков Люблинский смог выделиться качеством благоустройства, большой площадью и разнообразием активностей, доступных для горожан», — отметили эксперты.

Привлекательными ценами на недвижимость район отличался еще в советские годы, но тогда этому было веское объяснение. В 1980-х на юго-востоке Москвы работали промышленные предприятия, загрязнявшие воздух и делавшие весь ЮВАО неблагоприятным для жизни.

Сегодня большинство заводов закрыты, на их месте построены дома и разбиты парки, а новые технологии очистки позволили выровнять качество воды и воздуха по всей столице. После этого весь ЮВАО и Люблино в частности в плане состояния окружающей среды выровнялись с остальной Москвой, однако цены на недвижимость здесь остались ниже.