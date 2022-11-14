Назван победитель Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология»

Первое место во Всероссийском конкурсе «Надежный партнер – Экология» получил проект «Дневник натуралиста» ГПБУ «Мосприрода». Он выиграл в номинации «Лучший просветительский (в т.ч. информационный) проект в сфере экологии». Всего допустили 295 проектов по 26 номинациям в четырех категориях.

Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Проект «Дневник натуралиста» позволяет быть не просто созерцателем, но и исследователем. Он расширяет границы возможностей и открывает путь к лучшему пониманию мира. Проект также развивает наблюдательность. Благодаря ведению дневника начинающий натуралист учится определять виды растений, разбираться в птицах и зверях.

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Участнику нужно пройти несколько этапов, а именно углубиться в исследование, создать страницу «Дневника натуралиста» и поделиться им в социальных сетях. Без подарков не остаются авторы наиболее интересных работ – каждый месяц они получают призы от Мосприроды.

«За период реализации проекта Мосприрода выпустила около 30 страниц дневника натуралиста, которые были приурочены к 10 темам. В рамках эколого-просветительского проекта состоялось уже более 300 мероприятий для порядка 17 000 человек, в том числе 250 офлайн-занятий для более 5 000 участников, а также было создано свыше 200 работ, некоторые из которых создавались целыми классами», - заявила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Особым спросом пользовался «Дневник натуралиста» у дошкольников и школьников младших классов. Благодаря проекту дети могут знакомиться с окружающим миром и развить экологическую культуру.

Проект отличается от многих других тем, что он может комбинировать онлайн- и офлайн-формат.

Познакомиться с работами участников можно в соцсетях. Необходимо лишь перейти по хештегу #НатуралистМосприроды.

Сезонные изменения в природе или актуальные природоохранные события влияют на выбор темы месяца специалистами Мосприроды.

Например, в феврале темой исследования была «Следы животных на снегу», в апреле – «Птицы прилетают», в марте – «Раннецветущие растения», в мае – «Сакура», в июне – «Пчелы и их близкие родственники», в июле – «Утиная перепись», в августе – «Змеи», в сентябре – «Кому спится в столице», в октябре – «Дары осени», в ноябре – «Синицы Москвы».