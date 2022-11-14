Собянин протестировал первое электросудно для пассажирских перевозок

Мэр столицы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом электрическом судне, предназначенном для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва». Движение по маршруту «Причал «Киевский» - парк «Зарядье» заняло около 30 минут.

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«Мы продолжаем реализовывать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных судов, электросудов самой последней разработки на базе высоких технологий. С учетом складывающейся ситуации пришлось полностью проект переделать, переделать на основе уже нашего оборудования и наших российских проектных разработок. Первые суда уже начали поступать. Надеюсь, что к сезону 2023 года первый маршрут будет запущен», - сказал Собянин.

По его словам, предстоит большая работа: требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, провести испытания и регистрацию судов.

«Надеюсь, эта работа будет выполнена, и москвичи получат удобные маршруты, которые позволят и время экономить, и, конечно, получить по сути дела новые туристические маршруты», - добавил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в тестовом режиме электросуда начнут ходить к открытию речной навигации в 2023 году - по первому регулярному маршруту «Парк «Фили» - Киевский». В дальнейшем планируется открыть второй маршрут «Автозаводский мост - Печатники».

Оператором речного транспорта станет АО «ВодоходЪ». Пассажирский порт», с которым в 2021 году правительство Москвы на конкурсной основе заключило контракт жизненного цикла. Согласно контракту, оператор будет отвечать за поставку, ремонт и техобслуживание электросудов и плавучих причалов в течение 15 лет.