Фестиваль инклюзивных театров «ИнклюЗИЛ» пройдет в Москве

С 15 по 22 ноября в столице в рамках 85-летия культурного центра «ЗИЛ» пройдет фестиваль инклюзивных театров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.
«На площадках культурного центра «ЗИЛ» представят свои премьеры «Театр простодушных», проект «Театральная перспектива», студия «Инклюзион» Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой и другие. Запланированы образовательная программа и круглый стол с режиссерами», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в фестивале примут участие как начинающие, так и профессиональные актеры с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Торжественное открытие «ИнклюЗИЛ» состоится 15 ноября в 19:00 по адресу: ул. Восточная, д. 4, корп. 1.