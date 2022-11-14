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1 час назад

Фестиваль инклюзивных театров «ИнклюЗИЛ» пройдет в Москве

Агентство «Москва»

С 15 по 22 ноября в столице в рамках 85-летия культурного центра «ЗИЛ» пройдет фестиваль инклюзивных театров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Фестиваль инклюзивных театров «ИнклюЗИЛ» пройдет в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На площадках культурного центра «ЗИЛ» представят свои премьеры «Театр простодушных», проект «Театральная перспектива», студия «Инклюзион» Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой и другие. Запланированы образовательная программа и круглый стол с режиссерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в фестивале примут участие как начинающие, так и профессиональные актеры с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Торжественное открытие «ИнклюЗИЛ» состоится 15 ноября в 19:00 по адресу: ул. Восточная, д. 4, корп. 1.

Новости Москвы,Диана Гурцкая,
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