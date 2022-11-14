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18 минут назад

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ

Lenta.ru

Мосжилинспекция предупредила москвичей о том, что в городе появился новый вид мошенничества в сфере ЖКХ — собственников призывают заменить квартирные автоматы защиты электросети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жители столицы рассказали инспекции, что получили уведомления от «Московской энергосетевой компании». В полученных материалах собственников призвали заменить автоматические выключатели, которые якобы имеют признаки технического несоответствия, из-за чего может возникнуть пожароопасная ситуация. Замену необходимо заказать в указанной компании.

«Расчет мошенников состоит в том, чтобы собственник сам заказал у них коммерческую услугу», — уточнили в Мосжилинспекции.

В ведомстве объяснили, что автоматы в электрощитках относятся к ведению управляющих компаний, а энергосетевые организации занимаются поставками энергетического ресурса до границ многоквартирного дома. По вопросам неисправности оборудования жильцам рекомендовали обращаться в управляющую организацию, жилищное объединение или единый диспетчерский центр.

Ранее стало известно, что в Москве появился новый вид мошенничества в сфере ЖКХ. Злоумышленники стали выдавать себя за коммунальщиков, желающих срочно поверить счетчики воды в связи с введением новых госстандартов поверки в ноябре 2022 года.

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