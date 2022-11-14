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54 минуты назад

Сезон летней речной навигации завершился в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

В Москве закрыли сезон летней речной навигации. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сезон летней речной навигации завершился в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дорогие друзья, сезон речной навигации-2022 завершен. Количество поездок по речной акватории города Москвы - почти 1 млн 800 тыс., это почти на 40% больше, чем было годом ранее. Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, по решению мэра Москвы мы будем развивать речные перевозки», - сказал Ликсутов.

Ранее сообщалось, что сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке стартовал 24 апреля 2022 года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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