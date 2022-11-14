Сезон летней речной навигации завершился в Москве

«Дорогие друзья, сезон речной навигации-2022 завершен. Количество поездок по речной акватории города Москвы - почти 1 млн 800 тыс., это почти на 40% больше, чем было годом ранее. Это говорит о том, что у Москвы-реки огромный потенциал, по решению мэра Москвы мы будем развивать речные перевозки», - сказал Ликсутов.