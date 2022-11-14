Реконструкцию 15 водоемов провели в Москве с начала года

«Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году провели работы по восстановлению и благоустройству 15 столичных водоемов, в том числе Михайловского, Владимирского, Калитниковского и Медведковского прудов. Их очистили от иловых отложений, отремонтировали береговые полосы, высадили водную растительность, провели благоустройство прилегающей территории. Еще на 10 водных объектах работы уже стартовали и завершатся в 2023 году», - цитирует пресс-служба заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.