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50 минут назад

Четыре новых тематических парка в этом году обустроили для жителей ТиНАО

Елена Прошина

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2022 году появились четыре тематических парка. Об этом сообщается на сайте главы города.

Четыре новых тематических парка в этом году обустроили для жителей ТиНАО
Фото: Официальный аккаунт комплекса городского хозяйства Москвы в социальной сети "Вконтакте"Официальный аккаунт комплекса городского хозяйства Москвы в социальной сети "Вконтакте"

Речь идет парках «Редут 1812 года», «Марьинский ручей», «Природный» и детском парке в поселке Рогово. В новых парках есть прогулочные аллеи и велодорожки, спортивные и детские площадки, беседки, парковая мебель и зоны для пикников.

«Редут 1812 года» - историко-мемориальный парк на месте памятника военной фортификации 1812 года в поселении Краснопахорском. Для него создали экскурсионные маршруты с элементами парковой архитектуры той эпохи.

Парк «Марьинский ручей» находится в поселении Филимонковском. Там восстановили исторические границы русла Марьинского ручья

«Природный» - экопарк в поселении Десеновском с зонами отдыха и мостами через реку Десну.

В роговском детском парке созданы многофункциональные игровые зоны.

В целом с 2012 года в ТиНАО благоустроили более 90 парков, скверов и знаковых объектов, появились восемь новых станций метро и более 300 километров дорог.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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