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1 минуту назад

Фестиваль «PSYFEST 2022: осеннее обострение» пройдет в Москве 18-20 ноября

Агентство «Москва»

В столице с 18 по 20 ноября состоится фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2022: осеннее обострение», в рамках которого жители столицы смогут обсудить со специалистами темы абьюзивных отношений, панических атак и тревожности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Фестиваль «PSYFEST 2022: осеннее обострение» пройдет в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Гостей ждет насыщенная программа, которая включает семинары, бесплатные консультации со специалистами, арт-терапии, мастер-классы и тренинги. Темы обсуждения будут самыми разными: сложности во взаимодействии детей и родителей, абьюзивные отношения, расстройство пищевого поведения, панические атаки и тревожность, проблемы с самооценкой и многое другое», - говорится в сообщении.

В пресс-служба добавили, что москвичи смогут также проконсультироваться с психологами на условиях анонимности.

«На мероприятии будут работать квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры из медицинских учреждений Москвы. Они проведут много полезных семинаров и тренингов. Кроме того, у участников фестиваля будет возможность пройти анонимные консультации со специалистами. Решение пойти к психологу - это серьезный шаг, который люди по разным причинам часто откладывают. Надеемся, фестиваль поможет участникам преодолеть все страхи и обратиться за компетентной помощью, если она им необходима», - цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.

Принять участие в фестивале можно будет бесплатно, он пройдет на площадке креативного пространства «Благосфера» по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. Потребуется предварительная регистрация.

Новости Москвы,Георгий Костюк,
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