Фестиваль «PSYFEST 2022: осеннее обострение» пройдет в Москве

В столице с 18 по 20 ноября состоится фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2022: осеннее обострение», в рамках которого жители столицы смогут обсудить со специалистами темы абьюзивных отношений, панических атак и тревожности. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
«Гостей ждет насыщенная программа, которая включает семинары, бесплатные консультации со специалистами, арт-терапии, мастер-классы и тренинги. Темы обсуждения будут самыми разными: сложности во взаимодействии детей и родителей, абьюзивные отношения, расстройство пищевого поведения, панические атаки и тревожность, проблемы с самооценкой и многое другое», - говорится в сообщении.
В пресс-служба добавили, что москвичи смогут также проконсультироваться с психологами на условиях анонимности.
«На мероприятии будут работать квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры из медицинских учреждений Москвы. Они проведут много полезных семинаров и тренингов. Кроме того, у участников фестиваля будет возможность пройти анонимные консультации со специалистами. Решение пойти к психологу - это серьезный шаг, который люди по разным причинам часто откладывают. Надеемся, фестиваль поможет участникам преодолеть все страхи и обратиться за компетентной помощью, если она им необходима», - цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.
Принять участие в фестивале можно будет бесплатно, он пройдет на площадке креативного пространства «Благосфера» по адресу: 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. Потребуется предварительная регистрация.