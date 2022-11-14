Фестиваль «PSYFEST 2022: осеннее обострение» пройдет в Москве

«На мероприятии будут работать квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры из медицинских учреждений Москвы. Они проведут много полезных семинаров и тренингов. Кроме того, у участников фестиваля будет возможность пройти анонимные консультации со специалистами. Решение пойти к психологу - это серьезный шаг, который люди по разным причинам часто откладывают. Надеемся, фестиваль поможет участникам преодолеть все страхи и обратиться за компетентной помощью, если она им необходима», - цитирует пресс-служба главного внештатного специалиста психиатра столичного департамента здравоохранения Георгия Костюка.