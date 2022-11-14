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49 минут назад

Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко

Москва24иещё 2

Над улице Ивана Франко построят однополосный путепровод длиной около 30 метров, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Ширина проезжей части составит около 5 метров.

Однополосный путепровод построят над улицей Ивана Франко
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект, согласованный Москомархитектурой, реализуют в рамках реконструкции Старо-Рублевского путепровода. Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, развитие транспортной инфраструктуры – это первостепенная задача для города.

Путепровод будет одним из этапов реконструкции, которая сейчас ведется на этом участке. В районе собираются продлить улицу Ивана Франко с примыканием к существующей улично-дорожной сети по улице Герасима Курина.

Ранее глава департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что на северо-востоке столицы планируют возвести пять путепроводов до 2026 года. По его словам, специалисты уже проектируют три из них, также разрабатывается градостроительная документация для еще двух будущих путепроводов.

Загрутдинов уточнил, что появится путепровод на пересечении путей Октябрьской железной дороги и МЦД-1 вблизи улицы Академика Королева, а также путепровод через железнодорожные пути, который соединит улицу Костромскую и Юрловский проезд.

Еще одно сооружение, по его словам, пройдет через пути МЦД-2 и соединит улицу Добролюбова со Складочной. Другой путепровод соединит улицы Менжинского с Дудинкой, и улицу Малыгина с Малыгинским проездом.

Как уточняется, в городе каждый год вводят в эксплуатацию около 100 километров дорог. До конца 2024 года планируют построить почти 249 километров дорог, в том числе около 130 транспортных сооружений.

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Кузнецов,Правительство Москвы,
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