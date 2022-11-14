Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября

Новый зимний сезон вскоре стартует на ВДНХ в Москве с открытия 25 ноября самого большого катка в городе. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Открытие катка на ВДНХ - одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 млн человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тыс. человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тыс. кв. м, а вместе с инфраструктурой - 53 тыс. кв. м. Для гостей предусмотрели услуги по прокату и заточке коньков, а также занятия для тех, кто хочет научиться кататься. Кроме того, в новом сезоне будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.