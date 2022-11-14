В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
32 минуты назад

Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября

ТАССиещё 3

Новый зимний сезон вскоре стартует на ВДНХ в Москве с открытия 25 ноября самого большого катка в городе. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ВДНХ".

Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Открытие катка на ВДНХ - одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 млн человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", - отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тыс. человек. Площадь искусственного ледового покрытия - более 20 тыс. кв. м, а вместе с инфраструктурой - 53 тыс. кв. м. Для гостей предусмотрели услуги по прокату и заточке коньков, а также занятия для тех, кто хочет научиться кататься. Кроме того, в новом сезоне будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. Ему принадлежит несколько рекордов - его официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире. Посетители могут ознакомиться с программой мероприятий и приобрести билеты на каток на сайте, через терминалы самообслуживания и в информационных центрах ВДНХ.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители