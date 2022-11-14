В "Активном гражданине" за месяц собрали более 5 млн предложений от москвичей

Свыше 5 миллионов предложений, связанных с названиями столичных объектов, поступило от москвичей в проекте "Активный гражданин" за месяц. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко рассказал, что в настоящее время в проекте проходят голосования о названии 45 новых объектов.

"Мы запустили серию из 45 голосований месяц назад, за это время от москвичей нам поступило более 5 млн предложений по названиям новых объектов, а в каждом голосовании приняло участие порядка 150 тысяч человек. Голосования будут идти ориентировочно до конца года", – рассказал он.

По его словам, самые популярные идеи будут отобраны специалистами.

В свою очередь, руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что "Активный гражданин" является важным инструментом, позволяющим узнать мнение жителей столицы.

"Ранее в проекте уже проходила серия голосований, посвященных выбору названий для 15 станций метро и 13 улиц и бульваров Москвы. Тогда в ходе первого этапа менее чем за два месяца собрали более 4,5 миллиона мнений", – добавил Емельянов.

Ранее в "Активном гражданине" завершились 12 голосований, в рамках которых жители столицы выбрали названия для семи станций метро, одного сквера и четырех улиц.