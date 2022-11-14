Раскрыты способы попасть на крыши Москвы

Способы попасть на крыши Москвы назвала «Мосленте» основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Она отметила, что сделать это можно только за деньги и единственной бесплатной площадкой в столице является смотровая напротив МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash Aleksandr Popov / Unsplash

«Общедоступные, бюджетные варианты, о которых мало кто знает, — это "Новотели" в Москве. Два из них сделали себе крышу, оборудованный вход. Вы можете туда подняться даже без экскурсий. Расположены они на "Новослободской" и "Киевской", в нескольких минутах от метро», — поделилась она.

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Кроме того, много вариантов открытых для посетителей крыш есть и на территории «Красного октября». Например, такие есть у ресторана Fantomas rooftop и у «Крыма».

Самая большая крыша не только в Москве, но и в России — это крыша стадиона «Лужники». По ней посетители гуляют в касках и пристегнутые карабином. Скрыпкина уточнила, что эта крыша только экскурсионная и работает до наступления зимы. Стоимость экскурсии здесь равна 1500 рублей на человека.

Крышу высотки «Украина» можно посетить за 350 рублей, поднявшись в «Мерседес бар» и заказав там любой напиток. Кроме того, по зданию водят экскурсию, в конце которой предполагается выход на крышу.

Также все желающие могут попасть на смотровую Российской академии наук, однако стоимость экскурсии сюда гораздо выше. На одного человека она составляет 2500 рублей. А самая высокая башня во всей Европе находится в деловом районе «Москва-Сити».

Собеседница «Мосленты» особенно рекомендует посетить открытую смотровую башни «Око», которая находится на уровне 364 метров над землей. Экскурсия сюда обойдется в 1800 рублей.

«Еще из необычного — иглу бары. Это такие капсулы-шарики на крышах, их достаточно много. Арендовать капсулу можно в любое время года, зимой они обогреваются. Посидеть там — это еще одна возможность побывать на крыше», — добавила она.