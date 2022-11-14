В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
6 часов назад

Раскрыты способы попасть на крыши Москвы

Мослентаиещё 2

Способы попасть на крыши Москвы назвала «Мосленте» основательница проекта «Крыши и выше» Инна Скрыпкина. Она отметила, что сделать это можно только за деньги и единственной бесплатной площадкой в столице является смотровая напротив МГУ имени М.В. Ломоносова.

Раскрыты способы попасть на крыши Москвы
Фото: Aleksandr Popov / UnsplashAleksandr Popov / Unsplash

«Общедоступные, бюджетные варианты, о которых мало кто знает, — это "Новотели" в Москве. Два из них сделали себе крышу, оборудованный вход. Вы можете туда подняться даже без экскурсий. Расположены они на "Новослободской" и "Киевской", в нескольких минутах от метро», — поделилась она.

Видео дня

Кроме того, много вариантов открытых для посетителей крыш есть и на территории «Красного октября». Например, такие есть у ресторана Fantomas rooftop и у «Крыма».

Самая большая крыша не только в Москве, но и в России — это крыша стадиона «Лужники». По ней посетители гуляют в касках и пристегнутые карабином. Скрыпкина уточнила, что эта крыша только экскурсионная и работает до наступления зимы. Стоимость экскурсии здесь равна 1500 рублей на человека.

Крышу высотки «Украина» можно посетить за 350 рублей, поднявшись в «Мерседес бар» и заказав там любой напиток. Кроме того, по зданию водят экскурсию, в конце которой предполагается выход на крышу.

Также все желающие могут попасть на смотровую Российской академии наук, однако стоимость экскурсии сюда гораздо выше. На одного человека она составляет 2500 рублей. А самая высокая башня во всей Европе находится в деловом районе «Москва-Сити».

Собеседница «Мосленты» особенно рекомендует посетить открытую смотровую башни «Око», которая находится на уровне 364 метров над землей. Экскурсия сюда обойдется в 1800 рублей.

«Еще из необычного — иглу бары. Это такие капсулы-шарики на крышах, их достаточно много. Арендовать капсулу можно в любое время года, зимой они обогреваются. Посидеть там — это еще одна возможность побывать на крыше», — добавила она.

Ранее стало известно, что самые высотные качели в Европе установят на крышах строящегося 180-метрового комплекса небоскребов River Park Towers на Кутузовском проспекте в Москве.

Новости Москвы,РАН,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители