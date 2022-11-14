Какие маршруты доступны, пока закрыт участок зеленой ветки

С 12 ноября закрыт на ремонт участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». Необходимо проложить новый тоннель, работы займут полгода. В Дептрансе собрали все альтернативные способы добраться для жителей низа зеленой ветки.

На маршруте с 5:30 утра до 2 часов ночи ходят два бесплатных автобуса КМ: от «Автозаводской» до «Царицыно» и от «Автозаводской» до «Орехово». Кроме того, сделали бесплатными проезд на автобусах «Е-80» от Липецкой улицы до метро «Таганская» и «Крестьянская застава» и на «Е-85», который идет по Каширскому шоссе.

Также пассажирам остается пользоваться другими линиями метро, D2 и Павелецким направлением ж/д. По будням проезд на электричке Павелецкого направления для жителей Бирюлёва будет бесплатным. На «Тройку» можно записать бесплатные абонементы до Павелецкой.