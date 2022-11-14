В Москве стартовал конкурс «Волонтер года - 2023»

«Конкурс пройдет в три этапа: с 14 ноября по 5 декабря 2022 года - прием заявок и конкурсных работ; с 7 декабря по 20 января 2023 года - просмотр и оценка работ; апрель 2023 года - подведение итогов и награждение победителей», - уточнили в департаменте.