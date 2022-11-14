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3 минуты назад

Конкурс добровольческих отрядов школ и колледжей «Волонтер года - 2023» стартовал в Москве

Агентство «Москва»иещё 1

В Москве начался прием заявок на конкурс добровольческих отрядов школ и колледжей «Волонтер года - 2023». Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

В Москве стартовал конкурс «Волонтер года - 2023»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве дан старт конкурсу «Волонтер года - 2023», организованному московским центром «Патриот.Спорт» для волонтерских отрядов столичных образовательных организаций. Проект направлен на продвижение идей добровольчества, проведение социально значимых программ, распространение и поддержку лучших волонтерских инициатив и практик», - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для участия в конкурсе руководителям отрядов необходимо подать заявку на сайте patriotsport.moscow.

«Конкурс пройдет в три этапа: с 14 ноября по 5 декабря 2022 года - прием заявок и конкурсных работ; с 7 декабря по 20 января 2023 года - просмотр и оценка работ; апрель 2023 года - подведение итогов и награждение победителей», - уточнили в департаменте.

Отмечается, что авторы лучших работ получат памятные призы, а также методическую и организационную поддержку в реализации добровольческих проектов.

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